06 декабря 2025 в 04:00

Сколько стоит доехать на машине из Москвы до Бреста по М-1 «Беларусь»

Брестская крепость Брестская крепость Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В последнее время Брест стал для российских водителей в большей степени туристической целью, чем воротами в Европу. Сколько времени займет поездка в белорусский город на машине из Москвы, по каким дорогам лучше ехать, во сколько обойдется путешествие — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать на машине в Брест, что можно посмотреть по пути

Главная точка притяжения в Бресте — крепость. Около двух тысяч ее защитников целый месяц сражались с фашистами. Почти все они погибли или попали в плен, выжили единицы.

Вход на территорию комплекса остается бесплатным, а билеты в музеи стоят недорого. Не ограничивайтесь стандартным туристическим маршрутом, так как крепость огромна.

Кроме того, можно посетить «Берестье» — единственный в мире музей средневекового восточнославянского города. Вечером стоит отправиться на пешеходную улицу Советскую. Каждый вечер на закате на нее выходит фонарщик с лестницей и вручную зажигает керосиновые фонари.

Внимание туристов также может привлечь Музей железнодорожной техники, расположенный напротив главного входа в крепость. В нем отреставрирована вся техника, по многим экспонатам можно лазить, крутить вентили и почувствовать себя машинистом состава начала XX века. Выходные дни в музее — понедельник и вторник.

Забудьте о диете. Местная кухня сытная, невероятно вкусная и дешевая по сравнению с московскими ресторанами. Можно попробовать драники всех видов, картофельные колдуны с мясом и многое другое.

Было бы ошибкой ехать на машине из Москвы в Брест и смотреть только на дорогу. Трасса М-1 и ее окрестности — это живой учебник истории. Первая обязательная остановка — Смоленск с Успенским собором, расположенный примерно на 380-м километре от столицы. Прогулка вдоль крепостной стены, построенной зодчим Федором Конем, поможет размять ноги и перезагрузить вестибулярный аппарат.

Смоленский собор Смоленский собор Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Если у вас есть свободное время, то можно сделать крюк в 100 км и заехать в замковый пояс Белоруссии — Мир и Несвиж. Они находятся не на трассе М-1, а немного южнее. Мирский замок — суровая готика, мощные стены и узкие бойницы. Несвижский дворец — утонченное барокко, роскошные парки и золоченые залы. Посещение обоих комплексов займет минимум полдня, поэтому лучше выделить отдельный день путешествия.

Чтобы добраться на машине из Москвы до Бреста, нужно двигаться по федеральной трассе М-1 «Беларусь». Это качественная и бесплатная дорога.

Платные участки есть только на выезде из Москвы. Это северный обход Одинцово и участок М-1 «Беларусь» с 33-го по 66-й километр. Максимальная стоимость проезда составляет 1,4 тыс. рублей в одну сторону. Можно сэкономить, если отправиться через Одинцово или по старому Минскому шоссе. Но этот альтернативный маршрут изобилует светофорами и плотным трафиком, который выматывает еще в начале путешествия.

Как доехать на машине из Москвы до Брестской крепости за один день

Расстояние от МКАД до Брестской крепости составляет чуть боее 1 тыс. километров. Опытный водитель, привыкший к перегонам, преодолевает его на машине за 11–12 часов. Такая поездка предусматривает минимальное количество остановок. Но заехать в Смоленск или белорусские замки уже не получится. По этой причине можно разбить путешествие на несколько этапов и посетить интересные локации.

Памятник защитникам Брестской крепости Памятник защитникам Брестской крепости Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга могут добраться на машине до Бреста двумя путями. Первый — через Московскую область. В этом случае нужно выехать на платную магистраль М-11 «Нева», которая к 2025 году обросла всей необходимой инфраструктурой, и доехать до ЦКАД. Затем, обогнув Москву, необходимо выйти на М-1. Этот маршрут дает крюк почти в 300 км. Но парадокс состоит в том, что по времени водители часто выигрывают. Они едут по автомагистралям с разрешенной скоростью 110–130 км/ч, не встречая на пути ни светофоров, ни тракторов, ни пешеходных переходов. Главный недостаток этого варианта — стоимость. Поездка по платным трассам обойдется в выходные дни примерно в 4,3 тыс. рублей в одну сторону.

Бесплатная дорога из Санкт-Петербурга пролегает через Псков мимо Витебска и Минска.

Во сколько обойдется водителю поездка в Брест из Москвы

Во время поездки на машине в Брест из Москвы большая часть средств уйдет на топливо. Протяженность маршрута туда и обратно составит около 2200 километров. При среднем расходе около 10 л на 100 км пути уйдет 220 литров топлива. Средняя цена АИ-95 в России и Белоруссии к концу 2025 года выровнялась и колеблется в районе 68–72 рублей за литр (выгоднее заправляться в РФ).

Таким образом, только на топливо вы потратите около 15 тыс. рублей (цены на бензин на белорусских заправках регулируются государством и одинаковы на всех АЗС).

К платным дорогам и бензину нужно добавить стоимость страховки для проезда по Белоруссии. Сейчас так называемая синяя карта — аналог нашего ОСАГО — стоит 1140 рублей на 15 дней и 1520 на месяц. Важно: страховка оформляется только в бумажном виде, купить ее онлайн не получится. Лучше всего оформить синюю карту заранее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ориентировочные траты на поездку в Брест на автомобиле из Москвы и обратно:

  • платная дорога: 2800 руб.;
  • топливо: 15 000 руб.;
  • страховка на 14 дней: 1140 руб.

Итого: 18 940 руб.

Какой штраф придется заплатить за превышение скорости на дорогах в Белоруссии

При въезде на территорию Белоруссии россиянам не требуются виза или загранпаспорт — можно проехать и по российскому. Водитель каждого автомобиля обязан остановиться, после чего пограничник попросит его предъявить паспорта всех пассажиров. Иногда на границе можно провести пару часов.

Кроме того, в Белоруссии необходимо внимательно следить за скоростными ограничениями. На дорогах много камер, при этом никаких российских «плюс 20 км/ч» к лимиту здесь нет. Административная ответственность наступает при превышении на 10 км/ч. Штраф за нарушение скоростного режима на 10–20 км/ч составит 42 белорусских рубля (1124 российских). Если превысить скорость более чем на 40 км/ч, то он может вырасти до 504 белорусских рублей (13,5 тыс. российских).

Еще одна опасность — дикие животные — их популяция в Белоруссии огромна. Они нередко выходят на дороги, особенно в сумерках и на рассвете.

Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
