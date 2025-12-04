Баклажаны с сырной начинкой: вкуснейшие закусочные «бутерброды» из овощей. Станут звездой любого застолья

Баклажаны с сырной начинкой: вкуснейшие закусочные «бутерброды» из овощей. Эта закуска станет звездой любого стола — от уютного семейного ужина до праздничного фуршета. Всего полчаса, минимум усилий — и перед вами появится гора эффектных, тающих во рту рулетиков с пикантной орехово-сырной начинкой.

Для приготовления вам понадобится 2–3 небольших баклажана, 10–13 помидоров черри или 1 крупный помидор и грецкие орехи для украшения. Для нежной начинки подготовьте 150 г творожного сыра, 3 столовые ложки сметаны, 2–3 зубчика чеснока, свежую зелень и 50 г грецких орехов.

Баклажаны нарежьте кружочками, слегка присыпьте солью и оставьте на 5–6 минут. Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и горечь. Обжарьте баклажаны на сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности и выложите на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Для начинки смешайте творожный сыр, сметану, измельченный чеснок, мелко рубленные орехи и нарубленную зелень. На кружочек баклажана выложите ложку ароматной начинки и аккуратно прикройте вторым кружочком, формируя мини-бутерброд.

Сверху украсьте половинкой помидора черри и крошкой орехов, посыпьте свежей зеленью. Закуска получается невероятно нежной, сырной и очень эффектной, но при этом готовится легко и быстро, неизменно вызывая восторг у гостей.

Ранее мы готовили маринованную капусту с перчиком. Рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова.