ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:15

Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко. Салат «Гнездо глухаря» — именно такой вариант: воздушная хрустящая картофельная соломка, нежная куриная основа и перепелиные яйца, превращающие салат в тематическую новогоднюю композицию. Он выглядит как украшение стола, а вкус заставляет просить добавку даже самых сытых гостей.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 300 г, яйца куриные — 3 шт., яйца перепелиные — 6–8 шт., картофель — 4 шт. среднего размера, свежий огурец — 1 шт., лук репчатый — маленькая головка, шампиньоны — 100 г (по желанию), майонез — 3-4 ст. л., растительное масло — для жарки, соль и черный перец — по вкусу.

Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Куриные яйца отварите вкрутую, очистите и также нарежьте. Огурец нарежьте тонкой соломкой, лук мелко покрошите, шампиньоны при желании обжарьте до легкой румяности. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, посолите, поперчите и заправьте майонезом до нежной, но не жидкой консистенции. Картофель очистите и нарежьте тонкой длинной соломкой. Промойте, тщательно обсушите и обжарьте в разогретом растительном масле до золотистой хрустящей корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

На плоскую праздничную тарелку выложите салат горкой. Сверху и вокруг аккуратно распределите картофельную соломку, формируя «гнездо». В центр положите 6–8 очищенных перепелиных яиц — они станут главным украшением блюда.

Ранее мы готовили «Снежную милю» на Новый год. Обалденный салат с копченой ноткой.

Проверено редакцией
Читайте также
Если надоела аджика, делаю цвикли: ярче, острее и с характером! Вкусно с мясом и на хлебушек
Общество
Если надоела аджика, делаю цвикли: ярче, острее и с характером! Вкусно с мясом и на хлебушек
Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году
Семья и жизнь
Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году
Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно
Общество
Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно
Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год, или праздник с селедкой
Общество
Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год, или праздник с селедкой
Эта начинка перевернула мое отношение к зразам — готовлю нежные котлетки к ужину
Общество
Эта начинка перевернула мое отношение к зразам — готовлю нежные котлетки к ужину
салаты
Новый год
простой рецепт
картошка
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.