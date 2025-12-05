Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко

Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко. Салат «Гнездо глухаря» — именно такой вариант: воздушная хрустящая картофельная соломка, нежная куриная основа и перепелиные яйца, превращающие салат в тематическую новогоднюю композицию. Он выглядит как украшение стола, а вкус заставляет просить добавку даже самых сытых гостей.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 300 г, яйца куриные — 3 шт., яйца перепелиные — 6–8 шт., картофель — 4 шт. среднего размера, свежий огурец — 1 шт., лук репчатый — маленькая головка, шампиньоны — 100 г (по желанию), майонез — 3-4 ст. л., растительное масло — для жарки, соль и черный перец — по вкусу.

Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Куриные яйца отварите вкрутую, очистите и также нарежьте. Огурец нарежьте тонкой соломкой, лук мелко покрошите, шампиньоны при желании обжарьте до легкой румяности. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, посолите, поперчите и заправьте майонезом до нежной, но не жидкой консистенции. Картофель очистите и нарежьте тонкой длинной соломкой. Промойте, тщательно обсушите и обжарьте в разогретом растительном масле до золотистой хрустящей корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

На плоскую праздничную тарелку выложите салат горкой. Сверху и вокруг аккуратно распределите картофельную соломку, формируя «гнездо». В центр положите 6–8 очищенных перепелиных яиц — они станут главным украшением блюда.

