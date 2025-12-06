ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 03:54

Мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки

Немкин: мошенники рассылают вредоносные программы через новогодние открытки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В преддверии праздников мошенники начали рассылать через мессенджеры новогодние открытки, содержащие вредоносные программы, для кражи личных и финансовых данных, заявил РИА Новости федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» депутат Госдумы Антон Немкин («Единая Россия»). По его словам, аферисты для большей правдоподобности используют нейросети и даже взламывают аккаунты знакомых.

Немкин подчеркнул, что эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, поэтому вредоносные вложения открываются гораздо чаще. Эксперт посоветовал удалять подозрительные ссылки и файлы, даже от знакомых, а также использовать антивирусы.

В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления, — объяснил депутат.

Ранее певица Лариса Долина впервые публично прокомментировала громкую историю о мошенничестве с ее квартирой. Артистка рассказала о многомесячном давлении и о том, как лишилась крупной суммы денег. По словам певицы, все началось в апреле 2024 года со звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Ее убедили, что на счета и имущество готовится нападение, и заставили перевести деньги на «безопасные» счета.

