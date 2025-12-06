Мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки

В преддверии праздников мошенники начали рассылать через мессенджеры новогодние открытки, содержащие вредоносные программы, для кражи личных и финансовых данных, заявил РИА Новости федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» депутат Госдумы Антон Немкин («Единая Россия»). По его словам, аферисты для большей правдоподобности используют нейросети и даже взламывают аккаунты знакомых.

Немкин подчеркнул, что эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, поэтому вредоносные вложения открываются гораздо чаще. Эксперт посоветовал удалять подозрительные ссылки и файлы, даже от знакомых, а также использовать антивирусы.

В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления, — объяснил депутат.

