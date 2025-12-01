День матери
Закуска из баклажанов «Грибки»: простой рецепт вкуснятины — запечь и замариновать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуска из баклажанов «Грибки»: простой рецепт вкуснятины — запечь и замариновать. Секрет в том, чтобы сначала запечь баклажаны до мягкости и легкой корочки, а затем соединить их с пикантной заправкой. Получается интересный вкус, напоминающий грибы. Это невероятно ароматное, сочное блюдо, которое можно подать и к ужину, и к праздничному столу.

Для приготовления возьмите 2 крупных баклажана, 1 пучок свежей петрушки и 2 средние луковицы. Для заправки подготовьте 3 столовые ложки 9% уксуса, 1 чайную ложку сахара, примерно 2/3 столовой ложки соли (или по вкусу), 1 столовую ложку рафинированного растительного масла, 1 столовую ложку ароматного нерафинированного масла (например, подсолнечного или оливкового), паприка и 2 зубчика чеснока.

Сначала баклажаны порежьте кружками. Запеките их целиком в разогретой до 200 °C духовке до появления румяной кожицы. Дайте им немного остыть. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами, а петрушку мелко порубите. Сложите всё в миску. Теперь приготовьте заправку: в отдельной емкости смешайте уксус, сахар, паприку и соль, чтобы они растворились, добавьте пропущенный через пресс чеснок и оба вида масла. Залейте этой ароматной смесью баклажаны с луком и зеленью, осторожно перемешайте и дайте закуске настояться в холодильнике хотя бы час.

Ранее мы готовили простую закуску «Мешочки». На Новый год и любой праздник — фишка в начинке с копченым сыром.

Проверено редакцией
