Аджапсандали из баклажанов и перца на зиму: закрутки по-грузински

Аджапсандали — знаменитое грузинское рагу из баклажанов и перца, которое можно заготовить на зиму в банки. Вкус получается сбалансированным: нежные овощи впитывают ароматы специй, а чеснок и зелень добавляют пикантность.

Рецепт: нарежьте кубиками 2 кг баклажанов, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте до мягкости 1 кг болгарского перца соломкой и 500 г репчатого лука полукольцами. Промытые баклажаны обжарьте отдельно до золотистого цвета. Смешайте все овощи в большом казане, добавьте 500 г нарезанных помидоров, 5 измельченных зубчиков чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. острого перца, соль и сахар по вкусу. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне, периодически помешивая. За 5 минут до готовности влейте 50 мл уксуса 9%. Разложите горячую закуску по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Эти закрутки по-грузински идеально подойдут к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо. Заготовленное на зиму аджапсандали станет настоящей палочкой-выручалочкой для быстрого и вкусного ужина!

Ранее стало известно, как приготовить маринованную капусту по-корейски: быстрый рецепт остро-сладкой закуски.

