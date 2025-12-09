ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025

Перец рамиро вместо болгарского: яркая закуска с дымным ароматом — готовлю за 20 минут к приходу гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда нужно приготовить что-то к приходу гостей, но времени в обрез, эта икра становится идеальным решением. Минимум усилий — максимум комплиментов вашему кулинарному таланту. Секрет идеальной икры — в запекании перцев до мягкости и легкой поджаристости. Это раскрывает их натуральную сладость и придает блюду тот самый дымный оттенок вкуса.

Для икры мне понадобится: перец рамиро (4 шт.), лук (0,5 шт.), чеснок (3 зубчика), оливковое масло, соль, перец, сушеные травы (орегано или прованские травы).

Перцы рамиро мою, разрезаю пополам и удаляю семена. Лук очищаю и нарезаю крупными дольками. Выкладываю перцы и лук на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться по краям. Чеснок не запекаю — он пойдет в икру сырым для сохранения остроты и аромата. Готовые овощи немного остужаю, затем очищаю перцы от кожицы — после запекания она легко снимается. Складываю запеченные перцы, лук и сырой чеснок в чашу блендера. Добавляю соль, перец, сушеные травы и еще пару столовых ложек оливкового масла. Измельчаю до желаемой консистенции — можно сделать полностью гладкое пюре или оставить небольшие кусочки для текстуры.

