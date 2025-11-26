День матери
Острый соус «Харисса» с томатами — взрыв вкуса к любому блюду! Концентрированная приправа — добавляем в сметану или греческий йогурт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Острый соус «Харисса» с томатами — взрыв вкуса к любому блюду! Концентрированная приправа — добавляем в сметану или греческий йогурт. Она стала моим секретным оружием на кухне! Подаю к мясу, на хлеб к супу и даже в соусы для пасты. Острый, ароматный и такой насыщенный вкус, что невозможно остановиться!

Берем: перцы острые сушеные или свежие — по вкусу, помидоры спелые — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, зира — 2 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., перец чили сухой — 1 ч. л., душистый перец — 2-3 горошины, соль морская — 1 ч. л., масло оливковое — 30 мл. Сметана или греческий йогурт порционно, когда хотите подать к столу.

Сушеные перцы заливаю кипятком и оставляю на 20 минут — они становятся мягкими и ароматными. Помидоры ошпариваю, снимаю кожицу и измельчаю в пюре. Чеснок давлю в кашицу — он дает ту самую жгучую нотку. В ступке растираю зиру с солью и душистым перцем — так они максимально раскрывают свой аромат. Сливаю лишнюю воду с перцев и измельчаю их вместе с чесноком и томатным пюре. Добавляю все специи и тщательно перемешиваю. Вливаю оливковое масло — оно связывает все компоненты в идеальную пасту. Перекладываю в стеклянную баночку и настаиваю сутки в холодильнике. Перед подачей смешиваю чайную или столовую ложку с 100 г сметаны или греческого йогурта, чуть солю.

Секрет: чем дольше харисса настаивается, тем насыщеннее становится ее вкус! Храню в холодильнике до 2 недель.

Ранее мы готовили соус из огурцов к мясу, картошке и на поджаристый хлеб. На стол вместо кетчупа и майонеза — идеальный вариант, от которого не потолстеешь.

Проверено редакцией
