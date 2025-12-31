Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 12:23

Сочный томат вместо батона: эта закуска с нежной намазкой — мастхэв для новогоднего стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Контраст — основа этого блюда. Плотная, упругая мякоть томата и кремовая, слегка пикантная начинка создают идеальный дуэт. Сметана делает пасту особенно нежной, а чеснок и специи добавляют нужную яркость, чтобы закуска не казалась пресной.

4 вареных яйца и 40 г маложирного твердого сыра натираю на мелкой терке. 1 зубчик чеснока пропускаю через пресс или мелко тру. Соединяю яйца, сыр, чеснок, добавляю 30 г сметаны 15%, соль и любимые специи (паприка, черный перец, сушеные травы). Тщательно перемешиваю до получения однородной, пластичной пасты. 3 крупных, но плотных помидора (общим весом около 500 г) мою и нарезаю на кружки толщиной около 1–1,5 см. Из каждого кружка чайной ложкой аккуратно удаляю семена и лишний сок, чтобы закуска не «поплыла». На каждый кружок помидора с помощью ложки или кондитерского мешка наношу горку яично-сырной пасты. Сверху украшаю веточкой петрушки, укропа или крупинкой красной икры. Подаю сразу или убираю в холодильник не более чем на 1–2 часа до подачи.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
