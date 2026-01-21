Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Монастырская каша — праздник для вегетарианца: сытно, вкусно и без мяса!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Думаете, полезная каша обязательно пресная и скучная? Попробуйте монастырский рецепт — он перевернет ваши представления о крупяных блюдах. Сочетание четырех видов круп с овощами и грибами дает насыщенный вкус и аромат, а готовить такую кашу совсем не сложно. Она отлично подойдет для семейного обеда или ужина, станет находкой для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием.

Для приготовления возьмите репчатый лук (2 шт.), морковь (2 шт.), шампиньоны (400 г), гречневую крупу (100 г), перловку (100 г), пшено (100 г), длиннозерный рис (100 г), соль (1 ч. л.), молотый черный перец (по вкусу) и пучок укропа. Крупы тщательно промойте.

Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками, морковь натрите. В кастрюле с толстым дном или мультиварке обжарьте овощи с грибами. Затем слоями выложите крупы, перекладывая их овощной смесью и приправляя перцем. Залейте горячей водой, добавьте соль, сверху положите пучок зелени. Томите под крышкой на слабом огне 50 минут. Готовая каша получается рассыпчатой, ароматной и удивительно сытной — попробуйте, и она станет частым гостем на вашем столе!

Ранее сообщалось: если надоело однообразное куриное филе, попробуйте эту быструю и недорогую запеканку. Простые продукты, минимум усилий, а на выходе — ароматное сытное блюдо с золотистой сырной корочкой, которое оценят все домашние.

