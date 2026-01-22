Нардеп Рады поймал Зеленского на лжи и популизме Нардеп Железняк: совещание Зеленского в кабинете без света является постановкой

Публикация, на которой президент Украины Владимир Зеленский якобы проводит совещание при выключенном свете, является постановкой, заявили в своих Telegram-каналах депутаты Верховной рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. Украинские нардепы раскритиковали снимок, обнаружив в деталях признаки фейка.

Фотография была сделана во время веерных отключений электроэнергии. Однако на экране монитора в кабинете виден заместитель главы офиса президента, но уже при освещении. Это навело наблюдателей на мысль о возможном использовании заранее записанного видео или монтаже.

Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа, — указал Железняк.

Ранее блогер Анатолий Шарий отметил, что на следующей неделе украинские чиновники начнут вывозить семьи из Киева. По его словам, эти влиятельные люди знают, что скоро что-то случится. Однако он не уточнил, о чем идет речь.

Позже экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допустил, что массовое бегство чиновников из Киева вызвано угрозами со стороны Зеленского. По его словам, украинский политик прогнозирует удары российской армии по энергосистеме страны.