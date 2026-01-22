Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 04:13

Нардеп Рады поймал Зеленского на лжи и популизме

Нардеп Железняк: совещание Зеленского в кабинете без света является постановкой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Публикация, на которой президент Украины Владимир Зеленский якобы проводит совещание при выключенном свете, является постановкой, заявили в своих Telegram-каналах депутаты Верховной рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. Украинские нардепы раскритиковали снимок, обнаружив в деталях признаки фейка.

Фотография была сделана во время веерных отключений электроэнергии. Однако на экране монитора в кабинете виден заместитель главы офиса президента, но уже при освещении. Это навело наблюдателей на мысль о возможном использовании заранее записанного видео или монтаже.

Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа, — указал Железняк.

Ранее блогер Анатолий Шарий отметил, что на следующей неделе украинские чиновники начнут вывозить семьи из Киева. По его словам, эти влиятельные люди знают, что скоро что-то случится. Однако он не уточнил, о чем идет речь.

Позже экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допустил, что массовое бегство чиновников из Киева вызвано угрозами со стороны Зеленского. По его словам, украинский политик прогнозирует удары российской армии по энергосистеме страны.

фейки
Владимир Зеленский
фото
Верховная рада
