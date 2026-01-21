Салат, который скрасит любой обед или ужин: обалденное сочетание доступных продуктов

Этот салат скрасит любой обед или ужин. Его вкус — это обалденное сочетание доступных ингредиентов: сочная колбаса, хрустящие соленые огурцы, нежная сладость кукурузы и нежность отварных яиц. Насытит до отвала!

Для приготовления вам понадобятся: 200–250 г любой колбасы, 2–3 соленых огурца, 3–4 отварных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 1 небольшая упаковка сухариков, 3–4 ст. л. майонеза, свежая зелень укропа или петрушки, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми кубиками среднего размера. В салатнице смешайте колбасу, огурцы, яйца и кукурузу. Добавьте мелко нарубленную зелень. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Сухарики добавляйте непосредственно перед самой подачей. Это нужно для того, чтобы они сохранили свой фирменный хруст и не размокли в соусе.

