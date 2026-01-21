Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:08

Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от утренней суеты у плиты? Попробуйте финскую версию блина — она сэкономит время и силы. Все, что нужно, — замесить тесто и поставить его в духовку. Результат порадует: нежное, воздушное изделие, которое можно дополнить любым любимым топингом. Такой завтрак получится и сытным, и красивым, а процесс приготовления не отнимет много внимания.

Для блюда возьмите сливочное масло (50 г), яйца (3 шт.), молоко (600 мл), муку (180 г), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.) и разрыхлитель (1/3 ч. л.). Духовку разогрейте до 200 градусов. В миске смешайте соль с сахаром, влейте половину молока (300 мл).

Муку просейте с разрыхлителем и добавьте в жидкую основу. Влейте оставшееся молоко и растопленное масло, тщательно перемешайте. Вылейте тесто на застеленный бумагой противень и выпекайте около 15 минут до легкой румяности. Готовый блин можно смазать сгущенкой или вареньем, свернуть в рулет и нарезать на порции. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
