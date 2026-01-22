Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 03:07

Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль

Оперштаб сообщил, что в портовом терминале на Кубани ликвидировали возгорание

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Краснодарском крае в портовом терминале в поселке Волна потушили два горящих резервуара, сообщил кубанский оперативный штаб в Telegram-канале. Ситуация постепенно берется под контроль. Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое пламя на одном из резервуаров и потушить очаг возгорания на другом.

Для борьбы с огнем задействованы значительные силы: группировку увеличили до 208 человек и 51 единицы техники. Включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев передавал, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

Позже стало известно, что количество погибших в результате атаки ВСУ составило три человека. От последствий нападения пострадали восемь человек.

пожары
Краснодарский край
МЧС
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Российский боец вытащил из огня восьмерых раненых товарищей
Госдума продолжит борьбу для защиты исторической правды
Нейросети ломают мозг. Как пользоваться ИИ, чтобы не отупеть
Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось
Китай готов содействовать урегулированию одного из конфликтов
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.