Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль

Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль Оперштаб сообщил, что в портовом терминале на Кубани ликвидировали возгорание

В Краснодарском крае в портовом терминале в поселке Волна потушили два горящих резервуара, сообщил кубанский оперативный штаб в Telegram-канале. Ситуация постепенно берется под контроль. Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое пламя на одном из резервуаров и потушить очаг возгорания на другом.

Для борьбы с огнем задействованы значительные силы: группировку увеличили до 208 человек и 51 единицы техники. Включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев передавал, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

Позже стало известно, что количество погибших в результате атаки ВСУ составило три человека. От последствий нападения пострадали восемь человек.