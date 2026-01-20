Атака США на Венесуэлу
Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, которое готовится почти само и не требует жарки на масле.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой котлетки, которые скрывают нежную, ароматную сердцевину с ярким вкусом сыра и пикантной ноткой чеснока.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или крахмала, соль, молотый черный перец, сушеные травы (прованские или укроп), 2 ст. л. растительного масла. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте картофель, сыр, чеснок, яйцо, муку, соль, перец и травы. Масса должна быть достаточно плотной, чтобы сформировать котлетки. Руки смочите водой, сформируйте небольшие биточки. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите котлетки, слегка смажьте их сверху маслом (можно кисточкой). Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, перевернув один раз для равномерной румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

