22 сентября 2025 в 09:28

Маринованная капуста по-корейски: быстрый рецепт остро-сладкой закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста по-корейски — это идеальная остро-сладкая закуска, которая станет прекрасным дополнением к любому блюду. Ее секрет в маринаде, который моментально пропитывает капусту, делая ее хрустящей и ароматной.

Быстрый рецепт: нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты средними полосками, посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте 1 крупную морковь, натертую на корейской терке. Для маринада смешайте 100 мл растительного масла, 70 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого красного перца и щепотку молотой паприки для цвета. Разогрейте масло со специями, залейте капусту горячим маринадом, тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа, после чего уберите в холодильник. Уже через 4–5 часов закуска готова к употреблению.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: острота красного перца гармонирует с кислинкой уксуса и сладостью моркови. Эта капуста прекрасно хранится в холодильнике до недели и идеально подходит к мясу, рыбе или просто как самостоятельная закуска! Попробуйте этот простой рецепт, и вы навсегда полюбите эту острую закуску.

Ранее стало известно, как приготовить нежную овощную икру из перезревших, крупных кабачков.

