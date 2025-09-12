Рецепт для больших, перезревших кабачков: нежнейшая овощная икра

Кабачковая икра — это блюдо, которое превратит даже переросшие плоды с твердой кожурой в нежнейший деликатес. Этот рецепт идеально подходит для использования больших, перезревших кабачков.

У вас получится нежнейшая овощная икра с идеальным балансом насыщенного вкуса кабачка с томатной сладости и пряными нотками моркови, лука и чеснока.

Для приготовления очистите 2 кг больших кабачков от кожуры, нарежьте кубиками. Обжарьте 3 тертые моркови и 2 измельченные луковицы до мягкости. Добавьте кабачки, тушите под крышкой 40 минут до полного размягчения. Влейте 200 г томатной пасты, посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. сахара и пропущенный через пресс чеснок. Потушите еще 10 минут, затем измельчите массу блендером до однородности.

Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте. Эта икра не уступает магазинной по вкусу, но готовится без консервантов и сохраняет вкус вне зависимости от того, сколько будет храниться.

