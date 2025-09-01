Закрутки, которые съедают до дна: салат «Сентябрьский» с капустой и перцем

Салат «Сентябрьский» — заготовка на зиму, которая сохраняет вкус и аромат овощей. Это блюдо поражает сочетанием хрустящей капусты, сочных помидоров, сладкого перца, объединенных насыщенным маринадом с пряными нотами.

Для приготовления нашинкуйте 1 кг капусты, нарежьте кубиками 500 г помидоров, 300 г болгарского перца соломкой, 200 г лука полукольцами, 200 г моркови натрите на корейской терке. Сложите овощи в кастрюлю, добавьте 50 г соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл 9%-го уксуса, 3 лавровых листа и 5 горошин черного перца. Тщательно перемешайте, доведите до кипения и тушите 15 минут на медленном огне. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, укутайте одеялом до полного остывания.

Салат станет универсальным дополнением к мясу, рыбе или самостоятельной закуской. Эти закрутки съедают до дна.

