Аджика из помидоров: стоит всю зиму и становится только вкуснее

Ароматная аджика из помидоров — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где сладость спелых томатов гармонично сочетается с остротой перца и пряным ароматом чеснока.

Рецепт: возьмите 3 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 300 г острого перца (по желанию), 200 г чеснока, 1 стакан сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл 9% уксуса, 100 г растительного масла. Помидоры и перец промойте, очистите от семян, пропустите через мясорубку. Чеснок измельчите. В кастрюле смешайте овощную массу с остальными ингредиентами, доведите до кипения и варите 40 минут на среднем огне, помешивая. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания.

Храните в прохладном месте — эта острая закуска прекрасно стоит всю зиму и становится только вкуснее со временем! Густая консистенция, легкая кислинка и обжигающая нотка делают ее идеальной добавкой к мясу, супам и гарнирам.

Ранее стало известно, как приготовить варенье-желе из брусники на зиму.

