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04 августа 2025 в 05:33

Не варенье, а пища богов! Готовим желе из брусники на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брусничное желе — это восхитительный десерт с идеальным балансом кислинки и сладости, где нежная желейная текстура подчеркивает яркий ягодный вкус с легкой горчинкой.

Для приготовления переберите 500 г свежей брусники, промойте и разомните деревянной ложкой. Залейте ягоды 500 мл воды, доведите до кипения и варите 10 минут на слабом огне. Протрите массу через сито, чтобы удалить кожицу и косточки. В полученный сок добавьте 300 г сахара и 20 г желатина, предварительно замоченного в 100 мл холодной воды. Доведите смесь до кипения, но не кипятите. Постоянно помешивайте, пока сахар и желатин полностью не растворятся.

Разлейте горячее желе по баночкам и уберите в холодильник до полного застывания. Готовое желе поражает насыщенным рубиновым цветом и восхитительным ароматом — терпкость брусники смягчается сладостью, а нежная текстура буквально тает во рту. Не варенье, а пища богов!

Ранее стало известно, как приготовить джем-желе из арбуза.

варенье
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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