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18 июля 2025 в 18:32

Не варенье, а пища богов! Готовим желе из арбуза на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбузное желе — это легкий, освежающий десерт с ярким летним вкусом и нежной тающей текстурой. Оно сохраняет натуральную сладость арбуза с едва уловимой кислинкой, а прозрачный рубиновый цвет делает его настоящим украшением стола. Это не варенье, а пища богов!

Для приготовления отожмите сок из 1 кг арбузной мякоти (без косточек), процедите через марлю. В 500 мл сока добавьте 20 г желатина, дайте набухнуть 30 минут. Остальной сок (500 мл) смешайте с 200 г сахара и доведите до кипения, затем влейте в желатиновую смесь, помешивая.

Разлейте по банкам, охладите 2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 6 часов. Все! Можно есть или убрать в темное прохладное место. Зимой это желе станет витаминным напоминанием о лете.

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варенье
арбузы
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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