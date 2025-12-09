На Новый год готовлю «Красную шапочку»: вкусный и простой салат, чтобы съесть больше овощей

На Новый год готовлю «Красную шапочку»: вкусный и простой салат, чтобы съесть больше овощей. Салат «Красная шапочка» давно завоевал любовь в интернете, и у каждой хозяйки свой секрет его приготовления. Объединяет все версии одно — эффектный верхний слой из сочных продуктов красного цвета. Мой вариант получился особенно удачным: легким, свежим и очень вкусным. Обязательно попробуйте, уверена, он станет частым гостем на вашем столе.

Для его приготовления вам понадобится: 150 г отварной курицы, 1 сладкий перец, 150 г пекинской капусты или листового салата, 1 вареное яйцо, 2 ст. л. консервированного зеленого горошка, 150 г помидоров, несколько веточек укропа, около 5 ст. л. майонеза и соль по вкусу.

Как приготовить: пекинскую капусту мелко нашинкуйте. Отварную курицу нарежьте небольшими кубиками. Сладкий перец очистите от семян и также нарежьте кубиками. Яйцо измельчите. В просторной миске смешайте капусту, курицу, перец, горошек (предварительно слив жидкость) и яйцо. Посолите по вкусу, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите салат в салатницу и разровняйте поверхность. Для «шапочки» помидоры нарежьте небольшими кусочками, смешайте с мелко рубленным укропом и щепоткой соли. Равномерно распределите томатную смесь поверх салата.

