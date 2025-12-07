Секреты приготовления слабосоленой икры форели, которые стоит знать каждому

Сначала осторожно отделяем икру весом 400 г от рыбы. Помещаем ее в теплую, предварительно вскипяченную воду — около 1 л. Чтобы убрать тонкую пленку, называемую ястыком, аккуратно разминаем икру руками, а затем интенсивно взбиваем венчиком. Пленка оседает на венчике, что упрощает ее удаление. Мельчайшие остатки пленки убираем либо вручную, либо промываем, слегка наклоняя посуду, чтобы вода с пленкой стекла вниз. Повторяем процедуру до прозрачности воды, затем сливаем лишнюю жидкость.

В теплую воду всыпаем 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара, тщательно перемешиваем до полного растворения кристаллов. Потом опускаем икру в готовый рассол и оставляем на 15–20 минут для просаливания. После выдержки аккуратно сливаем воду через дуршлаг, затем убираем излишки влаги бумажными салфетками или полотенцами. Перекладываем икру в подготовленную герметичную емкость, вливаем 2 ст. л. подсолнечного масла и перемешиваем. Такая икра готова к хранению в холодильнике.

