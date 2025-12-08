ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 05:46

Эти блюда на Новый год принесут удачу и богатство от Огненной Лошади: угодите хозяйке 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы угодить хозяйке 2026 года — Огненной Лошади, — астрологи советуют составить новогоднее меню с учетом ее вкусов. Эксперты выделили ряд блюд, которые принесут удачу и богатство от Огненной Лошади!

Поскольку Лошадь — травоядное животное, на столе обязательно должны быть блюда из свежих овощей, зелени и злаков. Обязательно поставьте тарелки с яркой морковью — это любимое лакомство лошади, символ радости и удачи. Также успех принесут яблоки — их можно подать свежими или в виде запеченного десерта. Для сытного угощения идеально подойдет свинина, которая символизирует изобилие и не конфликтует с символом года.

Чтобы задобрить огненную стихию, добавьте в оформление блюд и декор стола элементы красного цвета — помидоры, сладкий перец или красную рыбу. Готовьте с душой, и Лошадь обязательно подарит вам свое покровительство на весь будущий год!

Ранее стало известно, в какие числа декабря нужно наряжать елку, чтобы весь год водились деньги и было здоровье.

