Песков сделал важное заявление о финале конфликта по Украине Песков: России нужны гарантии от Киева во избежание срыва соглашений

России нужны гарантии по Украине, чтобы Киев не саботировал договоренности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что Москва не согласится на «подписанное что угодно».

Поэтому должна быть определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков также отметил важность позиции США в украинском вопросе. Он назвал взгляд Вашингтона на ситуацию решительной, реалистичной и прагматичной.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план по Украине неприемлемые для Москвы предложения. По его словам, глава государства тем самым саботирует мирный процесс.

Президент США Дональд Трамп между тем предупредил, что продолжение затянувшегося конфликта на Украине может привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, на данный момент события в Восточной Европе не оказывают прямого влияния на США, но ситуация может измениться.