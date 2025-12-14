Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Теперь готовлю супы как Джейми Оливер: никакой долгой варки бульона — нужна пачка бекона и банка фасоли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Теперь готовлю супы как Джейми Оливер: никакой долгой варки бульона — нужна пачка бекона и банка фасоли. Сытный, ароматный и согревающий крем-суп с нежной текстурой, хрустящим беконом и пряными нотками розмарина. Идеальное блюдо для холодного дня.

Ингредиенты: белая фасоль (1 банка, ~400 г), бекон (5 полосок), репчатый лук (1 шт.), морковь (4 шт.), чеснок (2 зубчика), свежий розмарин (1 ст. л.), кипяток (4 чашки, ~1 л), томатная паста (1 ст. л.), сливки по вкусу, соль, перец, оливковое масло.

Приготовление: бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, а оставшийся жир используйте для жарки овощей. В этом же жире (или на оливковом масле) обжарьте нарезанные кубиками лук и морковь, добавьте измельченный чеснок и розмарин, готовьте 5–7 минут до мягкости. Добавьте фасоль, кипяток и томатную пасту. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите до полной мягкости фасоли. Влейте сливки и с помощью погружного блендера превратите суп в однородное пюре. Можно оставить так, не измельчая. При подаче посыпьте хрустящим беконом.

Ранее мы делились рецептом супа-гуляша по-тирольски с говядиной и капустой. То, что нужно в зимний день.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
