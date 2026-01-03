Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:00

Вкусный рисовый суп: ставропольский кулеш с копченостями — густо, наваристо и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кулеш — блюдо с характером и историей, родом из казацкой кухни. Его любят за простоту, насыщенный вкус и ту самую густоту, когда ложка стоит. Кулеш мягче, нежнее и привычнее для многих, чем харчо. Он идеально подходит для холодных дней и семейного обеда.

Ингредиенты: рис — 150 г, картофель — 3–4 шт., сало или копченый бекон — 150–200 г (по желанию можно добавить копченые ребра или выбрать другую мясную основу), лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., вода или бульон — 1,5–2 л, чеснок — 2–3 зубчика, лавровый лист — 1–2 шт., соль и черный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи, сливочное масло — 1 ст. л. по желанию.

Приготовление: рис тщательно промывают в нескольких водах до прозрачности и оставляют в стороне. Сало или бекон нарезают кубиками и выкладывают в кастрюлю или казан, вытапливая жир на среднем огне. К вытопленному жиру добавляют мелко нарезанный лук и тертую морковь, обжаривают до мягкости и легкой золотистости. Картофель нарезают кубиками, отправляют к зажарке и перемешивают. Затем вливают воду или бульон, добавляют лавровый лист и доводят до кипения. Варят около 10 минут, пока картофель не начнет размягчаться. После этого всыпают рис, солят по вкусу и продолжают варить 20–25 минут, периодически помешивая, чтобы кулеш не пригорел и стал однородным. За 5 минут до готовности добавляют измельченный чеснок, черный перец и, при желании, кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса.

Ранее мы готовили шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный. Идеальная еда после праздников.

Проверено редакцией
Читайте также
Банка фасоли и пачка бекона — фасолевый суп с копченостями: спасает, когда нужно быстро и сытно
Общество
Банка фасоли и пачка бекона — фасолевый суп с копченостями: спасает, когда нужно быстро и сытно
Самая нежная кутья: готовлю из круглого риса с миндалем и курагой. Тает во рту и нравится даже детям
Общество
Самая нежная кутья: готовлю из круглого риса с миндалем и курагой. Тает во рту и нравится даже детям
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Общество
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Общество
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Страны СНГ
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
супы
рис
простой рецепт
бекон
сало
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.