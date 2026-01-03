Вкусный рисовый суп: ставропольский кулеш с копченостями — густо, наваристо и по-домашнему

Кулеш — блюдо с характером и историей, родом из казацкой кухни. Его любят за простоту, насыщенный вкус и ту самую густоту, когда ложка стоит. Кулеш мягче, нежнее и привычнее для многих, чем харчо. Он идеально подходит для холодных дней и семейного обеда.

Ингредиенты: рис — 150 г, картофель — 3–4 шт., сало или копченый бекон — 150–200 г (по желанию можно добавить копченые ребра или выбрать другую мясную основу), лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., вода или бульон — 1,5–2 л, чеснок — 2–3 зубчика, лавровый лист — 1–2 шт., соль и черный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи, сливочное масло — 1 ст. л. по желанию.

Приготовление: рис тщательно промывают в нескольких водах до прозрачности и оставляют в стороне. Сало или бекон нарезают кубиками и выкладывают в кастрюлю или казан, вытапливая жир на среднем огне. К вытопленному жиру добавляют мелко нарезанный лук и тертую морковь, обжаривают до мягкости и легкой золотистости. Картофель нарезают кубиками, отправляют к зажарке и перемешивают. Затем вливают воду или бульон, добавляют лавровый лист и доводят до кипения. Варят около 10 минут, пока картофель не начнет размягчаться. После этого всыпают рис, солят по вкусу и продолжают варить 20–25 минут, периодически помешивая, чтобы кулеш не пригорел и стал однородным. За 5 минут до готовности добавляют измельченный чеснок, черный перец и, при желании, кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса.

Ранее мы готовили шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный. Идеальная еда после праздников.