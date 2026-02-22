Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснее риса, чем постный, не ела: себестоимость блюда — копейки, а вкус — впечатляет

Фото: D-NEWS.ru
Вкуснее риса, чем постный, не ела! Себестоимость блюда — копейки, а вкус — впечатляет, он напоминает плов, но без мяса: овощи создают плотную, сытную текстуру, а специи дарят восточные ноты.

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса (пропаренного или длиннозерного), 2 стакана горячей воды, 1 крупная луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, душистый перец горошком, лавровый лист, пучок зелени.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, морковь и перец — тонкой соломкой. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, готовьте 5-7 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту. Всыпьте промытый рис, обжаривайте его вместе с овощами 3 минуты, чтобы крупа пропиталась маслом. Залейте горячей водой, посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 20 минут до впитывания жидкости. Выключите огонь, добавьте измельченный чеснок и зелень, перемешайте и дайте настояться еще 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить салат с красной фасолью, который легко заменит ужин за счет своей сытности.

