Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 06:25

Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста

Блюдо из фасоли в пост Блюдо из фасоли в пост Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нужно накормить семью так, чтобы никто не попросил добавки через час, на сцену выходит фасоль. Это «растительное мясо» в сочетании с правильными специями превращается в настоящий кулинарный шедевр. Лобио — блюдо с характером: густое, пряное и невероятно согревающее.

Для быстрого рецепта возьмите 2 банки (по 400 г) консервированной красной фасоли (или заранее отварите 300 г сухой). На сковороде с растительным маслом обжарьте 1 крупную луковицу, нарезанную четвертькольцами, до глубокого золотистого цвета. Добавьте к луку 2 ст. л. томатной пасты и 100 мл воды (или сока из-под фасоли), дайте соусу закипеть. Выложите фасоль в сковороду и слегка разомните примерно пятую часть зерен вилкой — это создаст ту самую правильную кремовую текстуру.

Теперь всыпьте 1 ч. л. хмели-сунели, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и горсть измельченных грецких орехов. Потомите все вместе под крышкой 5–7 минут на медленном огне. В самом конце добавьте большой пучок свежей кинзы или петрушки. Подавайте горячим с ломтиком поджаренного хлеба или солеными овощами.

  • Совет: если хотите сделать вкус более глубоким, добавьте при обжарке лука щепотку копченой паприки — она создаст иллюзию присутствия бекона.

  • Факт: красная фасоль содержит почти столько же белка, сколько говядина, но при этом практически не содержит жиров, что делает ее идеальным продуктом для очищения организма в пост.

Читайте также: домашний паштет из фасоли с грибами — идеальное дополнение к утренним тостам.

Читайте также
Буглама — кавказское рагу, которое готовится само. Слои мяса и овощей: рецепт для души
Общество
Буглама — кавказское рагу, которое готовится само. Слои мяса и овощей: рецепт для души
Вкусный салат для похудения: нужна курица, баночка фасоли и еще 2 ингредиента — сытный, легкий и очень аппетитный
Общество
Вкусный салат для похудения: нужна курица, баночка фасоли и еще 2 ингредиента — сытный, легкий и очень аппетитный
Рататуй с тимьяном: постный ужин, который едят даже те, кто не постится
Семья и жизнь
Рататуй с тимьяном: постный ужин, который едят даже те, кто не постится
Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь
Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
рагу
фасоль
пост
Великий пост
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.