Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста

Когда нужно накормить семью так, чтобы никто не попросил добавки через час, на сцену выходит фасоль. Это «растительное мясо» в сочетании с правильными специями превращается в настоящий кулинарный шедевр. Лобио — блюдо с характером: густое, пряное и невероятно согревающее.

Для быстрого рецепта возьмите 2 банки (по 400 г) консервированной красной фасоли (или заранее отварите 300 г сухой). На сковороде с растительным маслом обжарьте 1 крупную луковицу, нарезанную четвертькольцами, до глубокого золотистого цвета. Добавьте к луку 2 ст. л. томатной пасты и 100 мл воды (или сока из-под фасоли), дайте соусу закипеть. Выложите фасоль в сковороду и слегка разомните примерно пятую часть зерен вилкой — это создаст ту самую правильную кремовую текстуру.

Теперь всыпьте 1 ч. л. хмели-сунели, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и горсть измельченных грецких орехов. Потомите все вместе под крышкой 5–7 минут на медленном огне. В самом конце добавьте большой пучок свежей кинзы или петрушки. Подавайте горячим с ломтиком поджаренного хлеба или солеными овощами.

Совет: если хотите сделать вкус более глубоким, добавьте при обжарке лука щепотку копченой паприки — она создаст иллюзию присутствия бекона.

Факт: красная фасоль содержит почти столько же белка, сколько говядина, но при этом практически не содержит жиров, что делает ее идеальным продуктом для очищения организма в пост.

Читайте также: домашний паштет из фасоли с грибами — идеальное дополнение к утренним тостам.