Эти стейки можно и в пост! Не верите? Вот рецепт: готовлю хрустящую вкусноту к ужину

Белокочанная капуста способна на кулинарные метаморфозы, которые заставят взглянуть на нее по-новому. Вместо долгого тушения — быстрая обжарка цельных пластов. Вместо привычного вкуса — глубокий ореховый оттенок, раскрывающийся под воздействием высокой температуры.

Что понадобится

1 небольшой плотный кочан белокочанной капусты, 2–3 ст. л. оливкового или растительного масла, 1 ч. л. сушеного тимьяна, 1 ч. л. чесночного порошка, 1/2 ч. л. свежемолотого черного перца, молотый чили или паприка по вкусу, морская соль, сметана, греческий йогурт или любимый соус для подачи.

Как готовлю

Кочан капусты освобождаю от верхних листьев и нарезаю поперек на пласты толщиной около 2 см, стараясь, чтобы в каждом ломте сохранилась часть кочерыжки, — это наш «каркас», который не даст стейку развалиться. В большой кастрюле довожу до кипения подсоленную воду (примерно 1 ч. л. соли на литр). Аккуратно, с помощью шумовки, опускаю капустные пласты в кипяток и бланширую на среднем огне 4–5 минут, пока они не станут слегка податливыми. Затем так же осторожно перекладываю их на решетку или бумажные полотенца, чтобы стекла вся лишняя влага, и дополнительно промокаю сверху. Пока капуста обсыхает, готовлю ароматную пропитку: смешиваю в пиале 2 столовые ложки масла с тимьяном, чесночным порошком, черным перцем, чили и щепоткой соли.

Разогреваю на среднем огне сковороду (желательно с антипригарным покрытием или чугунную), добавляю оставшуюся ложку масла. Капустные ломти с помощью кулинарной кисти смазываю пряной масляной смесью с обеих сторон. Выкладываю стейки на хорошо разогретую сковороду и жарю без перемещения 3–4 минуты до появления красивой золотистой корочки. Аккуратно переворачиваю щипцами и обжариваю с другой стороны еще 3–4 минуты. Подаю немедленно, пока они хрустящие, с ложкой охлажденной сметаны, йогурта или пикантным чесночным соусом.

