03 ноября 2025 в 12:15

Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще

Паштет, но не из мяса! Готовим из фасоли Паштет, но не из мяса! Готовим из фасоли Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот паштет — настоящее открытие для тех, кто хочет разнообразить рацион без мяса. Белая фасоль придает блюду кремовую структуру, а грибы — пикантный вкус. Готовится он просто, хранится хорошо, а съедается моментально — мягкий, нежный, идеально намазывается на хлеб или тост.

Начните с подготовки фасоли. Возьмите 250 г белой фасоли и замочите ее в холодной воде минимум на 6 часов, лучше на ночь. Затем варите до мягкости — примерно 50–60 минут. Если хочется ускорить процесс, можно использовать уже готовую фасоль из банки — примерно 400 г продукта без жидкости.

Параллельно займитесь грибами. Нарежьте 250 г шампиньонов и одну крупную луковицу. Обжарьте лук на столовой ложке растительного масла до мягкости, затем добавьте грибы, посолите и готовьте до выпаривания жидкости и легкой румяности. В самом конце всыпьте 1-2 зубчика измельченного чеснока и щепотку тимьяна — именно он придает паштету утонченный аромат.

Соедините мягкую фасоль и грибную обжарку в миске. Добавьте две столовые ложки ароматного оливкового масла, щепотку черного перца, соль по вкусу и измельчите блендером до однородной гладкой текстуры. Если паштет кажется густым, добавьте пару ложек бульона, в котором варилась фасоль, или просто горячей воды — консистенция должна быть мягкой, намазываемой.

Переложите паштет в банку или контейнер, дайте ему «созреть» в холодильнике хотя бы час — вкус станет глубже и гармоничнее.

  • Совет: подавайте паштет с подсушенными ломтиками зернового хлеба, маринованным огурчиком или кольцами красного лука — так вкус раскрывается ярче.

Татарский зур бэлиш — лучший пирог с мясом и картошкой. Смотрите рецепт на нашем сайте.

Анастасия Фомина
А. Фомина
