Открываю банку фасоли и варю рис до полуготовности: так я готовлю плов, который удивляет даже знатоков восточной кухни

Открываю банку фасоли и варю рис до полуготовности: так я готовлю плов, который удивляет даже знатоков восточной кухни

Этот плов — не просто альтернатива мясному варианту, а полноценное гастрономическое событие. Тыква, томленная на дне, отдает сладость и сок, не давая рису пригореть, а фасоль, вобрав ароматы специй, дарит блюду насыщенный вкус и ценный растительный белок.

Что понадобится

Тыква (очищенная) — 400 г, лук репчатый — 1 крупная головка, рис длиннозерный — 200 г, фасоль красная кидни (консервированная) — 1 банка (240 г без жидкости), томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 7 ст. л. (общее количество), вода — 100–120 мл, соль, специи для плова (зира, куркума, паприка, черный перец) — по вкусу.

Как готовлю

Консервированную фасоль откидываю на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Рис промываю, отвариваю в подсоленной воде 7–8 минут с момента закипания — он должен быть готов лишь наполовину, оставаясь твердым внутри. Готовый рис тщательно промываю горячей водой, чтобы остановить процесс приготовления и смыть лишний крахмал.

В глубокой миске соединяю промытый рис и фасоль, добавляю 3 столовые ложки растительного масла, щепотку соли и половину подготовленной смеси специй, аккуратно перемешиваю. Теперь занимаюсь овощами. Тыкву очищаю от кожуры и семян, нарезаю некрупными одинаковыми кубиками. Лук мелко шинкую. В сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла и пассерую лук до мягкости и легкой золотистости, затем добавляю томатную пасту и прогреваю вместе с луком еще минуту, чтобы ушла кислинка.

Беру казан или кастрюлю с толстым дном, наливаю на дно оставшуюся 1 столовую ложку масла и равномерно выкладываю кубики тыквы. Сверху распределяю лук с томатной пастой. Аккуратно заливаю овощи примерно половиной стакана горячей воды. Поверх овощной «подушки» горкой выкладываю смесь риса с фасолью, слегка утрамбовываю ложкой и посыпаю оставшимися специями. Накрываю посуду плотной крышкой и томлю плов на самом медленном огне 20–25 минут. После выключения огня даю блюду настояться под крышкой еще 10–15 минут. Подаю, аккуратно перемешав нижний слой тыквы с рисом или выкладывая порционно, чтобы сохранить слои.

