16 марта 2026 в 13:57

Открываю банку фасоли и варю рис до полуготовности: так я готовлю плов, который удивляет даже знатоков восточной кухни

Этот плов — не просто альтернатива мясному варианту, а полноценное гастрономическое событие. Тыква, томленная на дне, отдает сладость и сок, не давая рису пригореть, а фасоль, вобрав ароматы специй, дарит блюду насыщенный вкус и ценный растительный белок.

Что понадобится

Тыква (очищенная) — 400 г, лук репчатый — 1 крупная головка, рис длиннозерный — 200 г, фасоль красная кидни (консервированная) — 1 банка (240 г без жидкости), томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 7 ст. л. (общее количество), вода — 100–120 мл, соль, специи для плова (зира, куркума, паприка, черный перец) — по вкусу.

Как готовлю

Консервированную фасоль откидываю на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Рис промываю, отвариваю в подсоленной воде 7–8 минут с момента закипания — он должен быть готов лишь наполовину, оставаясь твердым внутри. Готовый рис тщательно промываю горячей водой, чтобы остановить процесс приготовления и смыть лишний крахмал.

В глубокой миске соединяю промытый рис и фасоль, добавляю 3 столовые ложки растительного масла, щепотку соли и половину подготовленной смеси специй, аккуратно перемешиваю. Теперь занимаюсь овощами. Тыкву очищаю от кожуры и семян, нарезаю некрупными одинаковыми кубиками. Лук мелко шинкую. В сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла и пассерую лук до мягкости и легкой золотистости, затем добавляю томатную пасту и прогреваю вместе с луком еще минуту, чтобы ушла кислинка.

Беру казан или кастрюлю с толстым дном, наливаю на дно оставшуюся 1 столовую ложку масла и равномерно выкладываю кубики тыквы. Сверху распределяю лук с томатной пастой. Аккуратно заливаю овощи примерно половиной стакана горячей воды. Поверх овощной «подушки» горкой выкладываю смесь риса с фасолью, слегка утрамбовываю ложкой и посыпаю оставшимися специями. Накрываю посуду плотной крышкой и томлю плов на самом медленном огне 20–25 минут. После выключения огня даю блюду настояться под крышкой еще 10–15 минут. Подаю, аккуратно перемешав нижний слой тыквы с рисом или выкладывая порционно, чтобы сохранить слои.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Общество
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Общество
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Хотите удивить гостей небанальным мясным блюдом? Эти котлеты — целая симфония вкуса. Баранина, гречка, шкварки и одна маленькая хитрость
Общество
Хотите удивить гостей небанальным мясным блюдом? Эти котлеты — целая симфония вкуса. Баранина, гречка, шкварки и одна маленькая хитрость
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

