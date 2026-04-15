15 апреля 2026 в 07:35

Российские средства ПВО уничтожили 85 беспилотников за ночь

Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля.

Вражеские аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом. Кроме того, дежурные расчеты успешно отработали по целям над акваториями Азовского и Черного морей, предотвратив угрозу инфраструктурным объектам.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны были уничтожены в Каменске-Шахтинском во время отражения ночной атаки на регион. По его словам, на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо разрушениях на земле отсутствуют и будут дополнительно уточняться.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Анапы зафиксировали серию мощных взрывов. Как утверждает канал, силы ПВО сбивали вражеские дроны, а очевидцы слышали серию из семи глухих взрывов со стороны Черного моря. В МО РФ эту информацию не комментировали.

