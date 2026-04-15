Сразу четыре российских аэропорта закрыли для самолетов Росавиация: движение самолетов ограничили в четырех аэропортах России

В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар временно ограничили выполнение авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Аналогичные меры были приняты в аэропорту Калуги, где ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс-служба Росавиация призвала пассажиров следить за изменениями в расписании.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В связи с этим пять самолетов перешли на запасные аэродромы. Всего в аэропорту Сочи посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

В минувший вторник, 14 апреля, в Оренбургской области был введен план «Ковер». Он действовал на территории города Ясного. Такой план вводится при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, потенциально представляющих опасность.