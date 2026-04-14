14 апреля 2026 в 15:54

План «Ковер» введен в одном российском городе

План «Ковер» введен в Ясном Оренбургской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
План «Ковер» введен в городе Ясном Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении госграницы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Внимание! Введен режим воздушных ограничений — план «Ковер» в Ясном. Будьте бдительны. Следите за дальнейшими оповещениями правительства Оренбургской области, — написал он.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что системы ПВО за сутки уничтожили 391 украинский беспилотный летательный аппарат. В ведомстве уточнили, что также были перехвачены 14 управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов американского производства HIMARS.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что за сутки в небе над субъектом было сбито не менее 85 беспилотников. Он отметил, что противник 17 раз открывал артиллерийский огонь по отселенным районам и семь раз атаковал территорию области с применением взрывных устройств.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

