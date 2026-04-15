МИД РФ отметил помощь Баку в эвакуации россиян из Ирана

Азербайджан оказал Москве существенную помощь в организации эвакуации российских граждан с территории Ирана, сообщил ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Он отметил, что россиян вывозили через закрытый погранпереход «Астара».

Баку предоставил россиянам возможность воспользоваться закрытым с 2020 года для индивидуального пересечения пограничным переходом «Астара» по предварительной заявке посольства России в Тегеране, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что число россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, достигло 374. В государственной пограничной службе страны отметили, что эвакуация продолжается через пункт пропуска «Астара». В общей сложности эвакуировано 3505 человек.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планируемой новой волне эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что приоритетом остается жизнь и здоровье людей. На станции в тот момент находилось около 128 российских работников. Перед этим корпорация уведомила, что часть сотрудников станции готова остаться и продолжить службу.