Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 07:15

МИД РФ отметил помощь Баку в эвакуации россиян из Ирана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан оказал Москве существенную помощь в организации эвакуации российских граждан с территории Ирана, сообщил ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Он отметил, что россиян вывозили через закрытый погранпереход «Астара».

Баку предоставил россиянам возможность воспользоваться закрытым с 2020 года для индивидуального пересечения пограничным переходом «Астара» по предварительной заявке посольства России в Тегеране, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что число россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, достигло 374. В государственной пограничной службе страны отметили, что эвакуация продолжается через пункт пропуска «Астара». В общей сложности эвакуировано 3505 человек.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планируемой новой волне эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что приоритетом остается жизнь и здоровье людей. На станции в тот момент находилось около 128 российских работников. Перед этим корпорация уведомила, что часть сотрудников станции готова остаться и продолжить службу.

Власть
МИД РФ
Азербайджан
Иран
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.