15 апреля 2026 в 07:21

Россия готова помочь Китаю восполнить дефицит ресурсов

Лавров заявил о готовности восполнить дефицит ресурсов у Китая

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия готова восполнить дефицит энергоресурсов, который возник у Китая и других заинтересованных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Так он ответил на вопрос журналистов о том, готова ли Москва посодействовать Пекину в сфере поставок энергоресурсов на фоне блокады Ормузского пролива.

Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе, — сказал глава МИД РФ, подчеркнув, что речь идет о странах, которые готовы сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США специально продвигают милитаризацию Европейского Союза, ускоряя темпы. По его мнению, Вашингтон стремиться снять ответственность за безопасность в регионе и переложить все бремя последствий конфликта на Украине на европейские государства. Министр напомнил о готовности Москвы продолжать диалог с США по ситуации на Украине.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

