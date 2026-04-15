«Его право»: Лавров оценил нежелание нового премьера Венгрии звонить Путину

Отказ лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра от телефонного контакта с президентом России Владимиром Путиным — его личное право, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как передает РИА Новости, он отметил, что Москва не отказывается от диалога и всегда открыта к общению, о чем неоднократно заявлял лидер страны.

Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями, — заявил дипломат.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что лидер венгерской партии «Тиса» сохранит взаимодействие с Россией и не будет активно ускорять курс на сближение с Европейским союзом. По словам эксперта, Мадьяр прежде всего ориентируется на интересы граждан страны.

До этого СМИ писали, что взгляды лидера венгерской партии «Тиса» по вопросам поставок российских нефти и газа способны стать источником разногласий в отношениях между Будапештом и Киевом. При этом Европейский союз настаивает на полном отказе от ресурсов из РФ.