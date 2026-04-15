15 апреля 2026 в 08:51

«Его право»: Лавров оценил нежелание нового премьера Венгрии звонить Путину

Лавров назвал личным правом нежелание Мадьяра звонить Путину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отказ лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра от телефонного контакта с президентом России Владимиром Путиным — его личное право, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как передает РИА Новости, он отметил, что Москва не отказывается от диалога и всегда открыта к общению, о чем неоднократно заявлял лидер страны.

Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями, — заявил дипломат.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что лидер венгерской партии «Тиса» сохранит взаимодействие с Россией и не будет активно ускорять курс на сближение с Европейским союзом. По словам эксперта, Мадьяр прежде всего ориентируется на интересы граждан страны.

До этого СМИ писали, что взгляды лидера венгерской партии «Тиса» по вопросам поставок российских нефти и газа способны стать источником разногласий в отношениях между Будапештом и Киевом. При этом Европейский союз настаивает на полном отказе от ресурсов из РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доллар рухнул ниже психологической отметки
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

