15 апреля 2026 в 09:08

В российском городе детей эвакуировали из школ из-за угрозы атак БПЛА

В Альметьевске детей эвакуировали из школ и детсадов на фоне угрозы атак БПЛА

В Альметьевске детей эвакуировали из школ и детсадов на фоне угрозы атак БПЛА, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Там отметили, что все экстренные ведомства работают в режиме повышенной готовности. Отмечается, что в городе также введены ограничения движения общественного транспорта.

По рекомендации МЧС в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки над территорией ДНР удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников ВСУ самолетного типа. Уточняется, что дроны нейтрализованы с использованием системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка
Дальше
