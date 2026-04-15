В российском городе детей эвакуировали из школ из-за угрозы атак БПЛА

В Альметьевске детей эвакуировали из школ и детсадов на фоне угрозы атак БПЛА, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Там отметили, что все экстренные ведомства работают в режиме повышенной готовности. Отмечается, что в городе также введены ограничения движения общественного транспорта.

По рекомендации МЧС в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки над территорией ДНР удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников ВСУ самолетного типа. Уточняется, что дроны нейтрализованы с использованием системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.