15 апреля 2026 в 09:07

Находящийся в колонии Иванов задолжал 51 тыс. рублей за электроэнергию

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова из-за обязательства «Мосэнергосбыта» об уплате 51 тыс. рублей, пишет РИА Новости. В эту сумму вошли около 37 тыс. рублей основного долга, около 7 тыс. рублей пеней, а также расходы на госпошлину.

Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 года колонии со штрафом в 100 млн рублей.

«Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
