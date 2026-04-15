Венгры возмутились реакцией фон дер Ляйен, Сороса и Клинтон TEC: жители Венгрии недовольны реакцией Запада на победу Мадьяра

Скептическая реакция на празднование Евросоюзом победы партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах наблюдается среди жителей Венгрии, сообщил журнал The European Conservative. Издание отдельно отметило публичные реакции главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и сына американского финансиста Джорджа Сороса Александра Сороса.

Подобное одобрение со стороны Запада вызывает обеспокоенность. Многие задумались, как будет строиться политика нового премьер-министра.

На парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля в Венгрии, победу одержала оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр. Она получила 138 из 199 мест в Государственном собрании. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей политической силы «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что политика лидера венгерской партии «Тиса» в отношении России сохранит стабильный характер, а активного ускоренного сближения с Европейским союзом ожидать не стоит. Он отметил, что руководство Будапешта прежде всего ориентируется на интересы собственных граждан и внутренние приоритеты страны.