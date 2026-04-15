Россиянам предложили полезную альтернативу привычному кофе на вынос

Холодный кофе в банках содержит минимальное количество сахара, заявил NEWS.ru директор по маркетингу компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Николай Борисов. По его словам, срок годности напитка позволяет покупать его большими партиями и всегда иметь под рукой.

Формат холодного кофе в банках давно вышел за календарные рамки — теперь он популярен в любое время года. Еще в 2024 году в России рост его продаж составил 159,3% за три месяца. Колд-брю — это напиток, который заваривается холодной водой в течение 8–24 часов. Его срок годности — в среднем 12 месяцев до вскрытия банки и один час после. Удобно закупить несколько ящиков продукта и идти на работу, не тратя время на кофейню. Его можно пить черным с минимальным сахаром или с добавками, например с протеином, — поделился Борисов.

Он подчеркнул, что кофе, охлажденный по специальной технологии, и просто остывший представляют собой два разных напитка. По словам маркетолога, колд-брю обладает мягким сладковатым вкусом, а также отличается чистотой и сниженной кислотностью.

Ассортимент холодного кофе в магазинах активно расширяется — сети и бренды активно продвигают линейки круглый год. В магазинах появились десятки вариантов: черный колд-брю, латте, мокко, с добавками. Удобный формат и вкус значительно влияют на постоянный спрос независимо от температуры за окном. Нельзя не упомянуть и финансовую составляющую тренда — цены на напиток стартуют от 100 рублей, а в кофейнях — от 200 рублей, — резюмировал Борисов.

