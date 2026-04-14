Россиянам назвали идеальный вариант кофе для бодрости

Для заряда бодрости рекомендуется выпивать две или три небольшие чашки эспрессо или американо без сахара, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» бариста Алексей Бобылев. По его словам, умеренное количество черного кофе снизит уровень тревожности и не навредит нервной системе.

Идеальный вариант кофе — это две или три небольшие чашки в первой половине дня в формате эспрессо или американо. Так вы получаете мягкий стимулирующий эффект без резких скачков сахара в крови и нагрузки на желудок. Если цель — снизить ощущение тревоги, важно не перебарщивать с дозировкой. При пяти или шести чашках в день эффект может стать обратным: появятся сердцебиение, дрожь, раздражительность, — предупредил Бобылев.

Эксперт напомнил, что полезный кофе должен быть высокого качества и свежей обжарки. Лучше всего выбирать продукцию в зернах и готовить ее в кофемашине, турке или воронке. Бариста также посоветовал употреблять этот напиток не натощак и не за шесть часов до сна.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что ромашковый чай занимает лидирующую позицию среди напитков, предназначенных для снижения уровня стресса. По ее словам, с тревогой также поможет справиться теплое молоко с медом.