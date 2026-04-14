Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:36

Россиянам назвали идеальный вариант кофе для бодрости

Бариста Бобылев посоветовал пить две небольшие чашки эспрессо для бодрости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для заряда бодрости рекомендуется выпивать две или три небольшие чашки эспрессо или американо без сахара, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» бариста Алексей Бобылев. По его словам, умеренное количество черного кофе снизит уровень тревожности и не навредит нервной системе.

Идеальный вариант кофе — это две или три небольшие чашки в первой половине дня в формате эспрессо или американо. Так вы получаете мягкий стимулирующий эффект без резких скачков сахара в крови и нагрузки на желудок. Если цель — снизить ощущение тревоги, важно не перебарщивать с дозировкой. При пяти или шести чашках в день эффект может стать обратным: появятся сердцебиение, дрожь, раздражительность, — предупредил Бобылев.

Эксперт напомнил, что полезный кофе должен быть высокого качества и свежей обжарки. Лучше всего выбирать продукцию в зернах и готовить ее в кофемашине, турке или воронке. Бариста также посоветовал употреблять этот напиток не натощак и не за шесть часов до сна.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что ромашковый чай занимает лидирующую позицию среди напитков, предназначенных для снижения уровня стресса. По ее словам, с тревогой также поможет справиться теплое молоко с медом.

Здоровье
питание
еда
Life Style
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный российский банк предупредил клиентов о неполадках
Исчезновение Героя РФ Асылханова: последние новости 14 апреля, подробности
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.