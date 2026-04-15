Лавров раскрыл условия для возвращения американского бизнеса в Россию Лавров допустил возобновление инвестиционного партнерства с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова возобновить инвестиционное сотрудничество с США при условии полного урегулирования украинского конфликта с учетом интересов Москвы, передает ТАСС. Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай, министр подчеркнул, что партнерство должно строиться исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения.

По словам дипломата, российская сторона заинтересована в возвращении инвесторов из тех стран, которые разделяют такой подход к ведению бизнеса. В МИД РФ видят потенциал для восстановления экономических связей, несмотря на текущую геополитическую напряженность.

По нашим ощущениям, такие намерения, такие компании, которые готовы на этих основах работать, в Соединенных Штатах есть, есть и заинтересованность администрации, — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает Соединенным Штатам развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты, не дожидаясь перемирия на Украине. В Кремле подчеркнули готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов.