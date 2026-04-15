Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 08:11

Лавров раскрыл условия для возвращения американского бизнеса в Россию

Лавров допустил возобновление инвестиционного партнерства с США

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова возобновить инвестиционное сотрудничество с США при условии полного урегулирования украинского конфликта с учетом интересов Москвы, передает ТАСС. Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай, министр подчеркнул, что партнерство должно строиться исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения.

По словам дипломата, российская сторона заинтересована в возвращении инвесторов из тех стран, которые разделяют такой подход к ведению бизнеса. В МИД РФ видят потенциал для восстановления экономических связей, несмотря на текущую геополитическую напряженность.

По нашим ощущениям, такие намерения, такие компании, которые готовы на этих основах работать, в Соединенных Штатах есть, есть и заинтересованность администрации, — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает Соединенным Штатам развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты, не дожидаясь перемирия на Украине. В Кремле подчеркнули готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
США
Россия
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.