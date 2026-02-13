Зимняя Олимпиада — 2026
Картошка с салом в рукаве — сочная, ароматная и без лишней возни. Закиньте в духовку и отдыхайте

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для занятых дней. Всё сложили в рукав, отправили в духовку — и через час на столе румяная, пропитанная специями картошка с аппетитными кусочками сала или грудинки. Минимум посуды, максимум вкуса. Запекается сама, наполняет дом уютным ароматом и всегда получается удачной — хоть к ужину, хоть к гостям.

Что понадобится: картофель — 1 кг, сало или копчёная грудинка — 150–200 г, чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., укроп и петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу, паприка, тимьян, розмарин или приправа для картофеля — по желанию.

Как готовить: картофель очистите, промойте и обсушите. Крупные клубни разрежьте на половинки или четвертинки. Сало или грудинку нарежьте тонкими ломтиками. Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. Смешайте масло, чеснок, зелень, соль и специи — получится ароматная заправка. Соедините картофель с салом, полейте пряным маслом и хорошо перемешайте. Выложите всё в рукав для запекания, завяжите края и сделайте несколько проколов сверху. Запекайте при 200°C около 40–45 минут до мягкости и румяности. Дайте блюду немного «отдохнуть», аккуратно разрежьте рукав и подавайте к столу.

Ранее мы делились рецептом, круче любых беляшей. Шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считаные минуты.

Проверено редакцией
