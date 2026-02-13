Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:33

«Продолжают ехать»: посол раскрыл мотивы наемников ВСУ из Канады

Посол Степанов: канадцы продолжают вступать в ряды наемников ВСУ ради денег

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Канадцы продолжают вступать в отряды наемников ВСУ из-за финансовой выгоды, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, жители страны едут на Украину за деньгами, но особой массовости нет.

Канадцы продолжают ехать за деньгами, которые предлагает иностранцам банда [президента Украины Владимира] Зеленского при вступлении в наемнические отряды при ВСУ. По нашим оценкам, особой массовости нет, — сказал он агентству.

Ранее стало известно, что Зеленский утвердил закон, предоставляющий право на временное проживание иностранным наемникам ВСУ. ВНЖ может быть оформлен на весь срок действия контракта с украинской армией и сохраняется после его окончания. Кроме того, иностранцы получают ряд социальных гарантий, включая право на медицинское обслуживание.

До этого стало известно, что наемник из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

Украина
Канада
наемники
дипломаты
