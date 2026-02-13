Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:43

«Под контролем»: в Совфеде указали, что значит снижение ключевой ставки

Сенатор Шендерюк-Жидков: снижение ставки ЦБ говорит о контроле над инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Снижение ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых является прекрасной новостью, заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, которые передает РИА Новости, это значит, что ситуация с инфляцией находится под контролем.

На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски, и если планомерное снижение ставки продолжено, значит, ситуация с инфляцией находится под контролем, — заявил он.

Ранее сегодня, 13 февраля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В ЦБ пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

Также председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул временный характер текущего повышения уровня инфляции. Он допускает вероятность влияния волн подорожания товаров и услуг на восприятие россиянами инфляции в феврале месяце.

До этого президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.

Центробанк РФ
ставки
инфляция
Совфед
