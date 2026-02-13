Зимняя Олимпиада — 2026
Глава СК заинтересовался делом о нарушении прав колясочника в Пермском крае

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе дела о нарушении прав колясочника в Пермском крае, сообщает perm.aif.ru. Причиной расследования стало видео, на котором местный житель ползет по ступенькам.

Отец молодого человека, заснятого на видео, рассказал, что коляска не подходит для использования имеющегося в подъезде пандуса. По представленной информации, в управляющей компании не приняли никаких мер для исправления ситуации.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль после публикации видео. В региональном управлении СК возбудили уголовное дело.

Ранее Бастрыкин руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил о необходимости принять меры по защите участников СВО от финансовых махинаций, аналогичных «схеме Долиной». Так он прокомментировал ситуацию, в которой оказался инвалид боевых действий Роман из Вологодской области.

Пермский край
инвалиды
Бастрыкин
Следком
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
