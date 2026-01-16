Общественники заступились за инвалида СВО, пострадавшего от «схемы Долиной»

Необходимо принять меры по защите участников СВО от финансовых махинаций, аналогичных «схеме Долиной», заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Так он прокомментировал ситуацию, в которой оказался инвалид боевых действий Роман из Вологодской области. По мнению общественника, имущественные споры, связанные с бойцами спецоперации, должны рассматриваться в особом порядке.

На фоне случая попытки отобрать жилье у тяжелораненого участника специальной военной операции из Вологодской области, Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило в Госдуму законодательные предложения, направленные на усиление защиты военнослужащих и их близких. Предлагается ввести механизм внесения в реестр недвижимости «особого статуса» покупателя — участника СВО или члена его семьи. При регистрации сделки этот статус будет заявляться, создавая специальную правовую отметку. В случае последующего судебного иска продавца, такие дела должны рассматриваться в особом порядке с повышенным вниманием к возможным злоупотреблениям и недобросовестным действиям, — высказался Резяпов.

Он указал, что «Ветераны России» предлагают ввести в Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав преступления с более строгими санкциями за целенаправленное мошенничество против участников спецоперации и их семей. По мнению общественника, это создаст мощный сдерживающий фактор для тех, кто пытается наживаться на защитниках страны.

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг Романа, «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств сделки и действий продавца. Движение настаивает на рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту возможных мошеннических действий в отношении участника СВО. Случай с Романом — это симптом системной уязвимости. Наши воины, отдавшие здоровье за родину, и их семьи оказываются беззащитными перед циничным мошенничеством на бытовом уровне, — добавил Резяпов.

Он подчеркнул, что необходимо создать правовую среду, в которой статус защитника Отечества станет не только символом уважения, но и реальной защитой от мошенников. По словам Резяпова, государство и общество не должны допускать, чтобы военнослужащие после возвращения из госпиталя оказывались на улице из-за обмана.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области пенсионерка пытается отобрать по «схеме Долиной» квартиру у ветерана СВО с инвалидностью. 23-летний мужчина лишился ноги и руки в зоне спецоперации и может передвигаться только на коляске. Военный хотел купить квартиру с подходящей под его нужды планировкой.