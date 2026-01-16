Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:29

Общественники заступились за инвалида СВО, пострадавшего от «схемы Долиной»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Необходимо принять меры по защите участников СВО от финансовых махинаций, аналогичных «схеме Долиной», заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Так он прокомментировал ситуацию, в которой оказался инвалид боевых действий Роман из Вологодской области. По мнению общественника, имущественные споры, связанные с бойцами спецоперации, должны рассматриваться в особом порядке.

На фоне случая попытки отобрать жилье у тяжелораненого участника специальной военной операции из Вологодской области, Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило в Госдуму законодательные предложения, направленные на усиление защиты военнослужащих и их близких. Предлагается ввести механизм внесения в реестр недвижимости «особого статуса» покупателя — участника СВО или члена его семьи. При регистрации сделки этот статус будет заявляться, создавая специальную правовую отметку. В случае последующего судебного иска продавца, такие дела должны рассматриваться в особом порядке с повышенным вниманием к возможным злоупотреблениям и недобросовестным действиям, — высказался Резяпов.

Он указал, что «Ветераны России» предлагают ввести в Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав преступления с более строгими санкциями за целенаправленное мошенничество против участников спецоперации и их семей. По мнению общественника, это создаст мощный сдерживающий фактор для тех, кто пытается наживаться на защитниках страны.

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг Романа, «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств сделки и действий продавца. Движение настаивает на рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту возможных мошеннических действий в отношении участника СВО. Случай с Романом — это симптом системной уязвимости. Наши воины, отдавшие здоровье за родину, и их семьи оказываются беззащитными перед циничным мошенничеством на бытовом уровне, — добавил Резяпов.

Он подчеркнул, что необходимо создать правовую среду, в которой статус защитника Отечества станет не только символом уважения, но и реальной защитой от мошенников. По словам Резяпова, государство и общество не должны допускать, чтобы военнослужащие после возвращения из госпиталя оказывались на улице из-за обмана.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области пенсионерка пытается отобрать по «схеме Долиной» квартиру у ветерана СВО с инвалидностью. 23-летний мужчина лишился ноги и руки в зоне спецоперации и может передвигаться только на коляске. Военный хотел купить квартиру с подходящей под его нужды планировкой.

