Волонтеры вышли на след потерявшей память экс-участницы «Дома-2»

Волонтеры в Паттайе несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу «Минуты славы» и «Дома-2», уроженку Луганска Юлию Реутову, заявила в беседе с РИА Новости лидер одной из добровольческих групп Светлана Шерстобоева. По ее словам, недавно девушку заметили на пляже в северной части города.

Реутову утром обнаружили на одном из пляжей северной части Паттайи, она там обосновалась в палатке, но на контакт не идет. Мы сейчас пытаемся срочно связаться с ее родными, — отметила собеседница агентства.

Волонтерам пока неизвестно, сохранились ли у Реутовой документы. Если их при себе нет, то девушка ежедневно рискует быть задержанной для проверки иммиграционного статуса. После окончания срока действия визы знаменитости грозит арест, штраф и последующая депортация, уточнила Шерстобоева.

По словам очевидцев, девушка выглядит изможденной. Она носит теплую фуфайку, совершенно не подходящую для тропического климата, а ее одежду явно долго не стирали. Особое внимание, по словам собеседников, привлекает отсутствие гигиены.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пропал криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов. Последний раз молодого человека видели в конце декабря на мотоцикле. 24-летний Гарбузов жил в северной части Паттайи около двух с половиной лет.